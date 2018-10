Den danske biltradition er mådehold på hjul

I 100 år har benzinbilen været enerådende på vejene, og i de seneste 50 år har den været allemandseje i Danmark. Elbilernes udfordring har blandt andet været, at de var for dyre eller upraktiske til en nation præget af både jantelov og skyhøje bilafgifter. Men nu signalerer både regeringen og foreningen bag ”Årets bil i Danmark”, at nye tider er på vej

Perioden mellem den 25. november 1973 og den 10. februar 1974 skiller sig ud i den danske bilhistorie. I denne periode havde den danske regering besluttet at indføre bilfri søndage som følge af den oliekrise, som havde ramt ikke kun Danmark, men hele den vestlige verden. Det var tid til at vise mådehold, mente de danske lovgivere, så unødig søndagskørsel var forbudt.

Personer, der havde en væsentlig anledning til at køre ud om søndagen, for eksempel præster, læger og låsesmede, kunne dog indhente en særlig tilladelse.

Mådeholdet var også i højsædet, da de danske motorjournalister kårede årets bil for 1974, og valget faldt på den lille benzinøkonomiske familiebil Fiat 126. I alt ni gange har dette mere snusfornuftige end prangende italienske bilmærke opnået denne danske hæder. Men netop i oliekriseåret var valget påfaldende, idet årets bil i Europa blev den langt mere ekstravagante tyske Mercedes 450 SE, påpeger Brian Wiborg, museumschef ved Viborg Museum.

”Det er sigende for danskernes valg af biler, at samme år, som Europa får den store Mercedes med masser af hestekræfter som årets bil, får vi en lille Fiat, som næsten kunne være i handskerummet på den. At det var oliekrisens år er kun en del af historien, for der var jo også oliekrise i det øvrige Europa,” siger han.

Viborg Museum har netop åbnet en udstilling om de 50 bilmodeller, som siden 1969 har fået prisen som ”Årets bil” og bruger bilerne til at fortælle 50 års dansk kulturhistorie om den epoke, hvor bilen var allemandseje i Danmark.

”Bilen har selvfølgelig en meget længere historie, men det er først i 1960’erne, at priserne falder tilstrækkeligt til, at det bliver økonomisk overkommeligt for de fleste at have bil. Kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, og danskerne har aldrig haft så mange penge mellem hænderne før. Derfor vokser mængden af biler på vejene betydeligt i de år,” forklarer Brian Wiborg, som ser en klar forbindelse til, at en bil i 1960’erne bliver så almindelig en forbrugsgenstand, at medierne begynder at kåre årets bilmodel.

”Da bilen blev allemandseje, fulgte en række store samfundsforandringer med. Der blev mulighed for at bevæge sig frit over store afstande og dermed også for at gå på arbejde betydeligt længere fra hjemmet. Vores aktionsradius blev ganske enkelt større i 1960’erne i takt med, at vi fik øget industrialisering, øget urbanisering og øget bilisme,” forklarer Brian Wiborg.

Siden er bilparken i Danmark bare vokset og vokset. Det kan godt være, vi i forhold til USA og det øvrige Europa viser mådehold og vælger fornuftige små biler, men bilen er ikke til at undvære.

Og dog er et bestemt kapitel i bilens kulturhistorie ved at rinde ud, hvilket også illustreres af udviklingen i ”Årets bil”-kåringerne.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag den 2. oktober 2018 holdt sin åbningstale i Folketinget, lancerede han det betydeligste anslag mod benzinbilismen i Danmark siden indførelsen af de bilfri søndage i 1973-74. Efter 2030 skal det ikke længere være muligt at indregistrere en ny bil, der kører på ren benzin eller diesel. Det er regeringens ambition, at der om 12 år skal være over en million biler i Danmark, som enten er elbiler eller på anden måde nul-udledningsbiler.

Ifølge Christian Grau, forfatter, livsstilsekspert og bil-entusiast, er der uden tvivl en del danskere, som elsker benzinbiler og vil have svært ved at skifte over til elbil eller hybridbil.