I flere årtusinder var der stor efterspørgsel på at få lov at sætte tænderne i et luftigt hvedebrød, mens fuldkornsbrød blev set ned på. I dag er det hvide bagværk en mere udskældt del af brødkassen, og det grove eftertragtet. Skiftet i opfattelsen har at gøre med, hvad vi forbinder med kvalitet og status i samfundet