Forfatternes dyrebare kruseduller og kærestebreve

Det Kongelige Bibliotek indhenter breve fra forfattere og andre litterære personligheder, så snart de vurderes at have en kulturhistorisk værdi. Men der er mange bump på vejen, før offentligheden kan få adgang til guldet og lov til at læse med. Og det med ganske god grund

Det kan være, det er den helt store litterære sensation, og det kan også være, det er en fuser. Men der er altid en rimelig formodning om, at der gemmer sig noget interessant i de kasser med forfatteres breve og dokumenter, Det Kongelige Biblioteks medarbejdere modtager til bibliotekets – og altså danskernes – eje.

Forfatterbreve har gennem tiden været betragtet som guf for litteraturhistorikere, dels fordi de ofte er skrevet med lige så stor fyndighed i sproget som forfatternes udgivne værker og derfor underholdende læsning, dels fordi de føjer noget til vores viden om en forfatters liv og levned.

Til eksempel kan nævnes den lille, undselige notits, Karen Blixen (1885-1962) skrev til en ukendt modtager, kort før hun rejste tilbage til Danmark efter sin tid i Afrika, og som sluttede med et ”... please forgive me”. Det var et afskedsbrev, mente de litteraturforskere, der offentliggjorde notitsen i 2013, og endeligt bevis for den hypotese, at forfatterinden havde tænkt på selvmord.

En anden af dansk litteraturs giganters, H.C. Andersens (1805-1875), breve har også været genstand for stor opmærksomhed, især fordi de har givet indblik i hans meget omdiskuterede kærlighedsliv. Derudover skrev han utroligt mange breve til mæcenen Edvard Collin (1808-1886). Og der er historien om den stakkels Herman Bang (1857-1912), der mod sin vilje blev hængt ud for sin i datiden ildesete homoseksualitet, da hans mandlige elsker af pengenød solgte de kærestebreve, han havde fået fra Bang.

Hvert år ankommer nye forfatterbreve til Det Kongelige Bibliotek. Meget gamle breve bliver oftest købt i auktionshuse eller antikvariater, men drejer det sig om nyere breve, er det som regel brevskriveren selv eller arvinger til denne, der henvender sig. Ifølge en ny politik på biblioteket får de som udgangspunkt ikke betaling for deres breve, fortæller Pernille Drost, der er vicedirektør på Det Kongelige Bibliotek og ansvarlig for bibliotekets specialsamlinger.

”For os skal det bare ikke være en automatpilot, at blot man har en brevsamling, så skal vi hoste op med penge. Vi går ikke ind i eventuelle økonomiske ræsonnementer, men forholder os til forfatterskabets nationale og kulturhistoriske værdi,” siger hun.

De fleste vælger at give biblioteket brevene vederlagsfrit, understreger hun. Når bibliotekets medarbejdere har iført sig handsker og er ”rykket ud” for at åbne et forfatterarkiv, kan det ofte bestå i seks-syv hyldemeter papir, som først må igennem en grovsortering:

”Når en person dør, sker der typisk det, at alt smides i kasser, og så ryger der et Familiejournalen eller en avis med derned. Det gemmer vi selvfølgelig ikke på, men derfor kan der godt være andet end breve, som er værd at gemme: kruseduller og andre finurlige ting skal blive i arkivet. Alt det sjove beholder vi,” siger Pernille Drost.