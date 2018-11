I Sorø findes et hemmeligt bogparadis

Sorø Akademibibliotek er en skatkiste af historiske bøger og pragtværker – og på mange måder lidt en hemmelighed. Kom med bibliotekaren ind bag murene, hvor mangen en elev gennem tiden har ladet sig opsluge af bøgernes verden. Men her er også balkort, globusser og en dødsmaske

Når man træder ind gennem klosterporten i Sorø, træder man ind i en helt særlig historie. I det område, der strækker sig ned til den billedskønne Sorø Sø, har et stort antal adelsmænd, kulturelle spidser og litterære personligheder haft deres gang gennem tiderne som elever på Sorø Akademi. Personligheder som Johan von Bülow, B.S. Ingemann, Kristian Zahrtmann, Herman Bang og Hans Kirk har været elever eller lærere her, og stedet er stadig i dag fungerende som almindeligt gymnasium med kostskole.

Det begyndte med et kloster, grundlagt i 1136 af en af middelalderens mest magtfulde skikkelser, ærkebiskop Absalon. Klostergodset blev et af Nordens rigeste og blev siden overtaget af kongehuset. I 1600-tallet gjorde Christian den Fjerde stedet til et akademi for adelsdrenge, hvis forældre måske ikke syntes, de ligefrem skulle sendes udenlands for at få en universitetsuddannelse.

I det, der engang var Christian den Fjerdes børns indendørs tennisbane (!) over for klosterkirken, ligger Sorø Akademis hukommelse, Sorø Akademibibliotek. Og hvilket bibliotek – en bogsamling af unikke og værdifulde værker, hvis eksistens kun få ikke- soranere kender til. Men døren er åben.

”Nogle vil nok sige, det nærmere er et bogmuseum, men vi bruger bestemt også bøgerne,” siger bibliotekar Ann Furholt Pedersen, der smilende tager imodog viser op ad trappen til Bibliotheca Academiae Soranae, afdelingen påførstesalen.

Her dufter tørt og lidt syrligt af gammelt papir. Biblioteket er kendt for sin samling af 1700-talsbøger, førsteudgaver af Ludvig Holbergs værker og hofmarskal Johan Bülows store bogsamling, som han donerede til biblioteket efter en altødelæggende brand i 1813. Branden taler vi ikke alt for meget om, den giver bibliotekaren et sørgmodigt udtryk. Men fakta er, at 10.000 bøger, heraf mange fra klostertiden, gik op i røg.

Mange af bøgerne er heldigvis generhvervet med hjælp fra fonde og generøse tidligere elever. De opbevares i ”de hellige haller” nedenunder, som Ann Furholt Pedersen siger: Dem skal vi ind i senere.

For en stor del af bøgerne gælder dog også, at de er her, fordi de har haft en rolle at spille i undervisningen på Sorø Akademi.

På førstesalen forestiller man sig uniformerede elever gå rundt ved aftentid i dæmpet belysning mellem de loftshøje reoler og lede efter den helt rigtige bog. Som den læselystne heks og Hogwarts-elev Hermione Granger gør det i ”den lukkede afdeling” i J.K. Rowlings Harry Potter-bøger:

”When in doubt, go to the library” (Er du i tvivl om noget, så gå på biblioteket), er en af hendes faste vendinger.

Der er bøger på samtlige fire meter fra gulv til loft her på akademibiblioteket, og man skal ikke være højdeskræk, hvis man vil til de øverste hylder. For at komme derop bruger man træstiger, der hæftes på en skinne sat på reolen og kan glide næsten lydløst fra den ene side til den anden.

Der er stadig elever, der nyder stemningen her på bibliotekets førstesal eller opsøger det for at få adgang til historiske kilder:

”For nylig var der en pige, som skulle skrive opgave om Holberg, og her har vi jo førsteudgaverne liggende. Så hun sad med det originale værk ved siden af en ny udgave, og hun kom tilbage og fortalte, at hendes lærer havde rost hende og sagt, at hendes besvarelse bar præg af, at hun havde siddet med det originale værk,” fortæller Ann Furholt Pedersen.