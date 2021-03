150 af landets præstegårde er fredede, og resten skal kommuner selv tage stilling til, hvorvidt de skal rives ned eller reddes. Men hvad kan man egentlig bruge de gamle bygninger til? Kirkehistoriker og tidligere sognepræst Jens Rasmussen har en drøm om, at de igen kan komme til at spille en rolle for fællesskabet i landsbyerne