Pirringsflader og kærlighedsleg: Sådan var seksualoplysning i 1940’erne

Seksualoplysningen før 1970 bestod i bøger om seksuel hygiejne. Tag med tilbage til en tid, hvor sløjdarbejde indgik i den seksuelle opdragelse af ungdommen, og ord som ”pirringsflader” og ”kærlighedsleg” var en fast del af vokabulariet

En 75 år gammel seksualundervisningsbog står på bogreolen, med plettet forside og et omslag, der er ved at falde fra hinanden.

Det er en bog, der kan få ethvert selskab op af stolene, en bog med astronomisk underholdningsværdi. Den er samtidig et bevis på, at tiden ikke bare går, nej, den strækker sig ud over fatteevnen.

Trekvart århundrede føles som en forhistorisk periode, når man bladrer i ”Seksuel hygiejne ved Overlæge Axel Tofte” og dens 400 skrøbelige sider. Denne bog – som nærværende skribent købte i en genbrugsbutik for 36 kroner – er en dinosaur.