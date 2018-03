Reformen, der satte bollen over å’et

For 70 år siden blev dansk retskrivning ændret, så det danske sprog rykkede lidt væk fra tysk og tættere på de andre nordiske sprog. Forud var gået mere end 100 års skarp debat, og pessimister frygtede, at de små begyndelsesbogstaver og bolle-å’et nu ville blive det danske sprogs endeligt

Bekymringen var betydelig. Ville det overhovedet være til at forstå dansk på skrift, når reformen blev gennemført? Hvordan skulle det for eksempel gå, når skolebørn læste sætningen, ”kong Christian stod ved højen mast”, og pludselig ikke kunne vide, om det handlede om en konge ved en høj skibsmast, eller om der lige så godt kunne have stået, ”kong Christian stod ved bakken fladtrykt”?