Først med charterturismen i 1950’erne begyndte den almindelige dansker at drikke vin

Der er blevet drukket vin i Danmark siden 1200-tallet, men drikken var først og fremmest for hoffet, adelen og velhavende købmænd. Bønderne nøjedes med at smage på altervinen om søndagen. Først for halvanden generation siden blev det overalt i Danmark almindeligt at drikke vin. Nydelsesmiddelforsker Annette Hoff har skrevet en bog om vinens danmarkshistorie

Fra vinduerne i møllerens fine spisesal er der udsigt til det liv, der udspiller sig udenfor på byens toppede brosten: Drenge løber legende rundt i stumpede bukser, piger nejer for de fornemme herrer og fruer, og en hestevogn skrumpler af sted. Hvis nogen derude har kigget den anden vej, ind ad vinduerne, dengang i 1700-tallet, hvor huset lå på Vester Allé i Aarhus og ikke som nu i frilandsmuseet Den Gamle By, har de kunnet iagttage selskaber med blussende kinder og løftede vinglas. ”Skål” er der blev råbt, og straks efter har tjeneren bag hver enkelt gæsts stol ilet ud i de tilstødende gemakker for at skylle glasset og gøre klar til en genopfyldning.

Dr.phil. Annette Hoff, der ikke har vin, men te i det krus, der står foran hende, har budt indenfor i den fornemme møllersal for at fortælle om vinens historie i Danmark. I mange år har hun forsket i nydelsesmidlers kulturhistorie og har siden 2015 udgivet store forskningsbaserede bøger om henholdvis te, kaffe og chokolade. Nu er turen kommet til vinen, og stedet for interviewet kunne ikke være mere velvalgt. For her i salen, hvor der er flamske gobeliner på endevæggen, standur og fornemme skabe, har den gærede druesaft flydt i mange afskygninger til nydelse for mølleren og hans venner fra byens bedre borgerskab. Det vil sige, det er sandsynligt, at den har gjort det. Som historiker vil Annette Hoff naturligvis gerne have sine kilder i orden, og når ret skal være ret, så har hun ikke ledt efter beviser for, at der har været vinglas eller vinkander netop hos Aarhus-mølleren. Men masser af andre steder fra samme tid og samfundslag.

I dag er vin noget, de fleste af os drikker med den allerstørste naturlighed. Vi knapper en flaske op, når vi skal slappe af en fredag aften – eller en hvilken som helst anden aften for den sags skyld. Og vi er vant til, at vin hænger uløseligt sammen med mad, når vi går ud og spiser eller deltager i fester. På møllerens tid var den slags forbeholdt hoffet, adelen og købstædernes velhavende købmænd og embedsmænd. Det vidste Annette Hoff godt, da hun begyndte sin forskning i vinens danmarkshistorie, men det har alligevel overrasket hende, hvor langt vi skal op i historien, før vin blev helt almindeligt i alle samfundslag og i alle dele af landet.

”I Danmark boede 80 procent på landet, og på landet drak man øl og brændevin, ikke vin. Da industrialiseringen kom, og mange landarbejdere forlod landbruget og flyttede ind til byerne, tog de deres mad- og drikkekultur med sig. Først med charterturismen i 1950’erne blev det for alvor almindeligt for alle danskere at drikke vin. Det er altså kun halvanden generation siden,” siger hun.

Willy Skjold Burne, der havde drevet vinhandel i Stormgade i København siden 1928, var hurtig til at opfatte danskernes nye smag for vin i midten af 1900’erne. Tre år efter de første busturister var vendt hjem fra Spanien, lancerede han en magnumflaske med halvanden liter spansk rødvin, hvor der på halsen hang en lille rød plastictyr. ”Den med tyren”, som vinen blev kaldt i folkemunde, kunne købes for bare 7,95 kroner i 1953. Det var halvt så dyrt som et kilo kaffe.

Forud for den charterferie-inspirerede vindrikning er der gået mange hundrede års vinhistorie i Danmark, men altså kun for de få. Det er skriftligt dokumenteret, at der har været vin i landet lige siden 1269. På den tid var der dagligt et myldrende liv på havnen i landets ældste by, Ribe. Skibe lastet med varer fra det sydlige Europa kom ind, og varerne blev registreret. I Ribes Stadsret har Annette Hoff fundet den første skriftlige oplysning om vin i en dansk by. I Stadsrettens paragraf 21 står der: ”Hvis nogen bliver pågrebet med falsk mål til vin, mjød eller øl, skal han betale fogeden en mark penge og staden en mark penge. Og hvis han har ærligt mål, men ikke fylder det, skal han betale fogeden en øre penge og staden en øre penge”.

”Vinen ankom i lukkede vinfade, som handelsmændene ikke umiddelbart kunne snyde med. Men når der blev slået hul på tønderne, og den kostbare vin skulle udskænkes, så var det vigtigt, man ikke snød med målet. Folk skulle have det, de betalte for, hverken mere eller mindre,” fortæller Annette Hoff om middelalderens handel med vin i Ribe.