Kun hver tiende detailforretning forventer at hæve priserne

Der har i en lang periode være udbredte meldinger om stigende priser og forventninger om yderligere stigninger. Men nu ser billedet langt mere afdæmpet ud.

I løbet af de kommende tre måneder forventer kun en ud af ti detailforretninger at hæve sine priser.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik tirsdag.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, var det seks ud af ti for et år siden.

- Det er virkelig gode nyheder for de danske forbrugere, at markant færre virksomheder forventer at hæve priserne. Særligt i en tid, hvor mange steder i privatøkonomien har stået for skud, siger han i en kommentar.

- Det betyder dog omvendt ikke, at man skal gøre sig forhåbninger om, at priserne ligefrem skal falde set med den brede pensel.

Langt størstedelen af detailbutikkerne forventer nemlig et uændret niveau i priserne. Det fremgår af opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, vurderer, at udviklingen blandt andet er et resultat af, at faldende energipriser gør det billigere at producere varer.

- Samtidig er fragtraterne normaliseret, hvilket gør det billigere at få fragtet varer på tværs af verdenen.

- De lavere priser på energi, fragt og råvarer vil på sigt komme de danske forbrugere til gavn, skriver han i en kommentar.

Blot syv procent af detailbutikkerne forventer ligefrem lavere salgspriser i det kommende kvartal.

