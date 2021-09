Kun regelmæssig vold kan føre til forbud mod foreninger

Med onsdagens dom i sagen om Loyal To Familia er der ikke givet fri bane til at forbyde andre foreninger, hvis medlemmer overtræder straffesagen.

Højesteret opstiller generelle betingelser for, hvornår indgrebet kan sættes i værk i medfør af Grundloven. Det fremgår af dommens præmisser.

Hvis en forening har begået "enkeltstående strafbare handlinger", kan det således normalt ikke føre til en konklusion om, at foreningens formål er ulovligt, hedder det.

Og det er heller ikke i sig selv nok, hvis foreningens medlemmer begår strafbare forhold.

Men en forening nærmer sig grænsen for det tilladelige, hvis der regelmæssigt bliver begået kriminalitet som led i foreningens virksomhed - også "selv om foreningen tillige måtte have et lovligt øjemed," skriver dommerne.

Under sagens gang gennem retssystemet har anklagemyndigheden fremlagt beviser for, at der blandt andet er begået drab og drabsforsøg i Loyal To Familias navn.

Som almindeligt led i bandens virksomhed er der begået omfattende og alvorlig kriminalitet. Derfor skriver Højesteret under på, at bandens formål er ulovligt, og derfor kan den opløses.

Forbuddet i Grundloven retter sig imod foreninger. I Højesteret har bandens advokat, Michael Juul Eriksen, i sit forsvar da også hævdet, at forening ikke er den rigtige betegnelse. Snarere er der tale om en gadegruppering bestående af en række venner.

Imidlertid når Højesteret frem til, at banden er en forening. Der har været en fast og hierarkisk struktur. Der var også generelle regler om adfærd i forhold til politiet, andre medlemmer og lokalsamfundet. Og systematisk er der givet penge fra kontingenter til fængslede medlemmer og deres pårørende, hedder det.

Under sagen i landsretten kom det frem, at der var indbetalt mere end en million kroner til medlemmer bag tremmer. Forsvareren har sagt, at denne hjælp har fungeret lidt som en a-kasse.

/ritzau/