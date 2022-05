Kunder betaler stadig negative renter trods udgifter tæt på nul

Banker har i flere år pålagt deres kunder at skulle betale negative renter på indlån. Det skyldes de udgifter bankerne har for at have penge stående i Nationalbanken og i sikre obligationer.

Ifølge Børsens beregninger er udgifterne dog stort set forsvundet nu. Det møder kritik fra erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V), der mener, at bankernes priser på lån bør følge med de faldende udgifter.

- Det er klart, at selvfølgelig har jeg da også en forventning om, at når omkostningerne på penge falder, så har det også en afsmittende effekt på de priser, som forbrugerne kommer til at møde, siger han til avisen.

Bankerne har typisk delt deres overskud op, så det står i henholdsvis Nationalbanken, etårige statsobligationer og F3-obligationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bankernes udgifter til Nationalbanken er fortsat minus 0,6 procent. Men de etårige statsobligationer har nu en rente på cirka 0 procent og F3-obligationerne en rente på 1,5 procent.

Det vil sige, at den samlede rente for den typiske bank i dag lander over 0 procent ifølge Børsen.

Bankerne er dog forsat med at opkræve negative indlånsrenter fra både erhvervskunder og privatkunder, efter en vis beløbsgrænse er nået. Den ligger typisk mellem 100.000 og 250.000 kroner.

Ifølge erhvervsordfører for SF Lisbeth Bech-Nielsen bør bankerne ændre praksis, når det kommer til at opkræve negative renter fra kunderne.

- Jeg synes ikke, at man bør have lov til at opkræve negative renter. Så må man ændre sin forretning, så man i højere grad får lånt sine penge ud, siger hun.

Børsen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S). Tidligere har Simon Kollerup dog udtalt, at han synes, at der skal sættes en stopper for de negative renter.

/ritzau/