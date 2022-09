Kunder blev ramt af strejke: SAS har snart refunderet alle

Luftfartsselskabet SAS har fået styr på 90 procent af refunderingerne til kunder i Danmark, som blev ramt af pilotstrejken i juli.

Det oplyser selskabet til mediet Check-In.

- Som det ser ud nu, er vi i mål med næsten alle refunderinger. Det, der tager tid, er dem, der skal laves manuelt, og der har vi et efterslæb. Vi har sat ekstra medarbejdere på, så vi arbejder på at løse det, oplyser SAS.

Det er primært de sager, hvor der også har været udgifter til andet end blot flybilletter, som tager tid.

Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med flyselskaber herhjemme, har imidlertid modtaget klager fra 46 SAS-kunder, som endnu er efterladt på sidelinjen. Derfor har styrelsen bedt SAS om en status på arbejdet.

- Her i Trafikstyrelsen har vi indtil videre modtaget 46 klager som umiddelbar følge af pilotstrejken, hvor under halvdelen af sagerne omhandler refusion af flybilletter.

- På det grundlag har vi valgt at gå i dialog med SAS og anmode dem om en status samt en generel udtalelse vedrørende strejken, og hvilken betydning den har haft for passagererne, lyder det i et svar til mediet.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Skandinavien endte med at strejke i to uger i begyndelsen af juli, efter at forhandlinger om en ny overenskomst brød sammen.

Det kostede selskabet mindst en milliard kroner og efterlod det med mange utilfredse kunder, som ikke kunne komme afsted som planlagt.

I Norge forventer SAS at have refunderet samtlige kunder den 15. september. En lignende frist er ikke blevet indført i Danmark.

Selskabet kan da heller ikke give en specifik dato for, hvornår man er færdig med arbejdet, da der hele tiden er nye kunder, som henvender sig med et udestående.

- Vi kan ikke komme med et præcist tidspunkt, men vi regner med, at det vil tage nogle uger, oplyser SAS.

/ritzau/