Kunders login til onlinetjenester blev videresolgt af fynbo

Retten i Odense har mandag idømt en 30-årig mand en straf på 40 dages fængsel for at have videresolgt intetanende brugeres login-oplysninger til forskellige onlinetjenester.

Straffen er gjort betinget og skal i udgangspunktet ikke afsones, mod at den dømte udfører 60 timers samfundstjeneste, oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet.

Over et halvt års tid, fra september 2021 til marts 2022, videresolgte manden oplysninger om sammenhørende brugernavne og kodeord til tjenester som TV 2 Play, Viaplay, HBO Max, Paramount+ og Podimo.

Manden er dømt for at have videresolgt 47 konkrete kunders loginoplysninger videre. Det er sket i forbindelse med salg af lister med i alt cirka en halv million lækkede oplysninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den dømte har udnyttet datalæk til at skaffe tilfældige kunders loginoplysninger hos en række onlinetjenester. Siden har han solgt oplysningerne videre både samlet og enkeltvis. Det har givet hans købere mulighed for at misbruge de rigtige kunders konti, siger anklagerfuldmægtig Brian Kaas Borgstrøm i en pressemeddelelse.

Manden solgte dels oplysningerne via en hjemmeside, hvor købere kunne købe adgang til eksisterende brugeres loginoplysninger. Manden solgte også oplysninger via kommunikationstjenesten Discord.

Selv om der var tale om salg, så var det ikke et økonomisk motiv, som fik manden til at gøre, som han gjorde. Det forklarede han i retten, fortæller Fyens.dk, som var til stede i retten.

- Jeg har ikke tænkt det som et erhverv, da jeg begyndte at sælge dem. Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte særlig meget. Det med at sælge var mere en sjov tanke. 1700 kroner på fire måneder kan man ikke kalde en supergod fortjeneste, forklarede manden ifølge Fyens.dk ved mandagens retsmøde.

Retten dømte manden for forsøg på medvirken til databedrageri.

/ritzau/