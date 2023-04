Kunstner dømt for at bringe billede af død lærer

Kunstner og journalist Uwe Max Jensen idømmes 60 dages betinget fængsel og en bøde på 25.000 kroner for at have brudt et navneforbud samt bragt billede af en fransk lærers afhuggede hoved.

Dommen er faldet ved Vestre Landsret mandag. Landsretten stadfæster dermed byrettens dom fra juli 2022.

Uwe Max Jensen bragte billedet af historie- og geografilæreren Samuel Patys hoved sammen med en artikel i mediet Frihedens Stemme.

Det er et medie, som Stram Kurs-stifter Rasmus Paludans står bag og er ansvarshavende redaktør for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samuel Paty var skolelærer og blev dræbt af en mand den 17. oktober 2020 for at have vist muhammedtegninger i undervisning om ytringsfrihed.

Og det var dagen efter, at Uwe Max Jensen bragte billedet af lærerens afhuggede hoved i mediet.

Det er ifølge landsretten en overtrædelse af straffelovens paragraf 264d. Bestemmelsen træder blandt andet i kraft, når man videredeler billeder af en person under omstændigheder, som kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Det gælder også i tilfælde med afdøde personer.

Han er også dømt for i fem tilfælde at have brudt et navneforbud for en person, der var sigtet i en straffesag.

Det gjorde han på forskellige internetfora. Her skrev han indlæg med overskrifter såsom "Fremmedkriger fra Islamisk Stat der er i familie med (den dengang sigtedes navn, red.) er blevet anholdt i Københavns Lufthavn".

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld er han blevet frifundet for to andre anklagepunkter, som handler om at have blufærdighedskrænket en journalist fra Berlingske samt at have taget et billede i Retten i Aalborg.

Han idømmes 60 dages betinget fængsel. De skal dog ikke afsones, hvis han aftjener 80 timers samfundstjeneste inden for otte måneder, har retten besluttet.

Han får desuden en bøde på 25.000 kroner.

/ritzau/