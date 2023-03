Kunstner idømt halvandet års ubetinget fængsel for hærværk

Provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der i sidste uge tilstod hærværk begået mod et Asger Jorn-maleri, idømmes halvandet års fængsel.

Desuden skal hun betale knap 1,9 millioner kroner i erstatning for det hærværk, hun udførte.

Det har Retten i Viborg mandag afgjort.

Fængselsstraffen er gjort ubetinget. Det vil sige, at den skal afsones.

Artiklen fortsætter under annoncen

Retten har i sin afgørelse lagt vægt på, at hærværket var planlagt, at det var "usædvanligt groft", og at det blev begået mod en anerkendt museumsgenstand.

Desuden lagde dommeren vægt på, at der var sket skader for et betydeligt beløb.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard erkendte i et retsmøde i sidste uge, at hun med lim og permanent tusch udøvede groft hærværk mod et Asger Jorn-maleri på Museum Jorn i Silkeborg i april sidste år.

Desuden sagde hun, at hun var indstillet på at betale det erstatningskrav, der var rejst imod hende. Sagen er behandlet som en tilståelsessag.

Tuschen, hun skrev med, trængte ind i malingen, og limen lagde sig ind i de revner og krakeleringer, der var i maleriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor måtte det restaureres, og maleriet "Den foruroligende ælling" var ikke at se på nogen af Museum Jorns vægge i næsten et halvt år.

I fraværsperioden arbejdede kunstkonservatorer med at gennemgå værket med mikroskop og restaurere det stykke for stykke. Det lykkedes at fjerne så meget af skaderne, at "det ikke er et sminket lig eller et stærkt restaureret billede, vi har fået tilbage".

Det fortalte museumsdirektør Jacob Thage til Midtjyllands Avis i oktober 2022. Da værket kom op at hænge igen, var det bag glas for at beskytte mod ny hærværk.

Beløbet på næsten 1,9 millioner dækker over det arbejde, der ligger bag restaureringen, samt en vurderet værdiforringelse af værket som følge af hærværket. Det præcise beløb er 1.889.350 kroner.

/ritzau/