Kuratorer vil have Lauritz.com-par idømt konkurskarantæne

Kuratorer indstiller til, at der indledes sag om konkurskarantæne mod tidligere medlemmer af ledelsen i Lauritz.com.

Konkret indstilles der til, at der indledes sag om konkurskarantæne mod Bengt Olof Tony Sundstrøm, Mette Margrethe Rode Sundstrøm, Preben Vinkler Lindgaard og Tue Byskov Bøtkjær.

Bengt Sundstrøm var bestyrelsesformand i Lauritz.com, mens hans hustru, Mette Sundstrøm, var administrerende direktør.

Preben Vinkler Lindgaard var finansdirektør i virksomheden, og Tue Byskov Bøtkjær var medlem af bestyrelsen.

Kuratellet skriver i redegørelsen, at det vurderer, at der er grundlag for at pålægge de fire personer konkurskarantæne i tre år.

En konkurskarantæne indebærer, at man i en periode frakendes retten til at lede en virksomhed med begrænset hæftelse.

Både anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber har begrænset hæftelse i Danmark. Derimod hæfter man som ejer personligt for eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed.

Det er skifteretten, der i sidste ende skal afgøre, om de tidligere ledelsesmedlemmer skal pålægges konkurskarantæne.

Kuratorerne i Lauritz.com har i månedsvis undersøgt en række forhold i forbindelse med ledelsens ageren op til konkursen i juli 2023.

I redegørelsen fremgår det, at kuratellet mener, at der blandt andet er sket en retsstridig sammenblanding af økonomien i Lauritz.com og "visse ledelsesmedlemmers private økonomi".

Derudover mener kuratorerne, at Lauritz.com systematisk tilsidesatte forbrugerbeskyttelseslovgivning for at varetage selskabets og ejernes interesser.

Ledelsens adfærd har ifølge kuratorerne "i betydelig grad" gjort de samlede tab for selskabets kreditorer større.

