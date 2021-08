Kurt Beier-chefer frifindes for at udnytte udenlandske chauffører

Direktør Karsten Beier fra vognmandsselskabet Kurt Beier Transport A/S er onsdag blevet frifundet for anklagen om grov udnyttelse af udenlandske chauffører.

Dommen er afsagt ved Retten i Sønderborg.

Han idømmes dog en bøde på 25.000 kroner for at have haft viden om, at en chaufførlejr i Padborg var ulovligt opført.

Det koster også selskabet en bøde på 100.000 kroner.

Tre andre ledende medarbejdere var tiltalt i sagen. De frifindes for alle anklager.

De var tiltalt for grov udnyttelse af 30 filippinske og srilankanske chauffører og for at huse dem under trange og kummerlige forhold i lejren i Padborg.

Fagbladet 3F kunne i oktober 2018 vise billeder fra lejren af chauffører, der boede i containerlignende bygninger, hvor rengøringen var yderst sparsom.

Det førte til, at politiet indledte efterforskning i sagen, og virksomheden blev i første omgang sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf om menneskehandel.

Den del af anklagen blev dog senere droppet. I stedet blev der rejst tiltale for åger - det vil sige grov udnyttelse - samt for brud på udlændingeloven og bygningsreglementet.

Kravet fra anklager Mads Bjerg Olesen var, at de fire chefer skulle idømmes mindst tre års fængsel, ligesom virksomheden ifølge anklageren stod til en bøde på 5,5 millioner kroner.

Forsvarsadvokat Anders Nemeth har repræsenteret virksomheden og direktør Karsten Beier i sagen.

Han mener, at retten har slået fast, at chaufførerne ikke blev underbetalt, men faktisk fik en løn svarende til, hvad de skulle have ifølge kontrakten med Kurt Beiers polske datterselskab.

- Den helt reelle problemstilling går på ringe lønforhold for chauffører, der kører international transport, siger Anders Nemeth.

Men det er en sag, der skal føres på europæisk niveau, ikke ved en dansk domstol, mener han.

Karsten Beier og vognmandsvirksomheden fik en bøde for at have taget chaufførlejren i brug uden de fornødne tilladelser.

- Jeg ønsker ikke at bagatellisere en bøde på samlet set 125.000 kroner. Jeg kan bare konstatere, at virksomheden tilbød at betale bøden, inden processen gik i gang, siger Anders Nemeth.

Dommen modtages og vil ikke blive anket fra Karsten Beiers side.

Anklager Mads Bjerg Olesen siger, at det nu er op til Statsadvokaten at afgøre, om sagen skal prøves i landsretten.

- Det var jo ikke det, vi gik efter. Der er ingen tvivl om, at det er en principiel sag uden direkte fortilfælde og med sparsom retspraksis. Men nu skal vi hjem og nærlæse dommen, siger han.

/ritzau/