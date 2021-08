Kurt Beier-chefer frifundet for udnyttelse

Billeder af udenlandske chauffører, der boede i containere og lastbiler i en lejr i Padborg, gik landet rundt i oktober 2018.

Billederne udløste stor furore, og transportvirksomheden Kurt Beier A/S blev i første omgang efterforsket for mulig menneskehandel.

Onsdag formiddag - næsten tre år efter afsløringen - faldt der dom i sagen ved Retten i Sønderborg.

Direktør Karsten Beier, bestyrelsesformand Gitte Beier og to ledende medarbejdere sad på anklagebænken.

Artiklen fortsætter under annoncen

De sænkede skuldrene og et lille smil bredte sig på læben hos direktøren, da retsformanden læste dommen op.

De frifindes alle for den alvorligste del af anklagen om åger - grov økonomisk udnyttelse - af 30 chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka.

Anklager Mads Bjerg Olesen havde ellers argumenteret for, at de alle fire skulle idømmes tre års ubetinget fængsel.

Men det endte med en bøde på 100.000 kroner til selskabet og 25.000 kroner til Karsten Beier.

Ikke for åger, men fordi chaufførlejren var opført uden de fornødne tilladelser. Og det vidste direktør Karsten Beier godt, konkluderer dommen.

Karsten Beier havde ikke selv nogen kommentarer til pressen efter domsafsigelsen.

Men hans advokat, Anders Nemeth, lod forstå, at direktøren var lettet.

- Jeg ønsker ikke at bagatellisere en bøde på samlet set 125.000 kroner. Jeg kan bare konstatere, at virksomheden tilbød at betale bøden, inden processen gik i gang.

Dommen slår efter advokatens mening fast, at chaufførerne var ansat i Kurt Beiers polske datterselskab, og at lønnen var i overensstemmelse med chaufførernes kontrakter og lønniveauet i Polen.

Ifølge anklagemyndighedens opgørelse modtog chaufførerne 7900 kroner om måneden.

- Den helt reelle problemstilling går på ringe lønforhold for chauffører, der kører international transport, sagde Anders Nemeth.

Men det er ifølge advokaten en kamp, der skal føres på europæisk niveau, ikke ved en dansk domstol.

I brancheforeningen Dansk Transport og Logistik, DTL, vurderer man, at Kurt Beier-sagen har været en øjenåbner og ført til skærpet lovgivning på europæisk niveau.

- Kurt Beier-skandalen gav genlyd i hele Europa, og jeg er slet ikke i tvivl om, den har været medvirkende til at åbne øjnene hos mange politikere og dermed har hjulpet vejpakken igennem, siger direktør Erik Østergaard.

Han henviser til en lovpakke, der blev stemt igennem i Europa-Parlamentet sidste år.

Den betyder blandt andet, at chauffører skal have en løn svarende til niveauet i det land, hvor de kører.

Derfor kommer vi næppe til at se en ny Kurt Beier-sag, vurderer direktøren.

Jan Villadsen, formand for 3F's Transportgruppe, er skuffet over dommen i Sønderborg.

Men han er enig med DTL-direktøren i, at der er sket forbedringer på området, siden sagen mod Kurt Beier opstod i 2018.

- Der er mange gode ting i vejpakken, men det kræver også, at den bliver implementeret, og at der sættes penge af til kontrol.

- Man kunne håbe, at branchen har en høj moral. Men jeg synes, at sagen med Kurt Beier A/S har vist, at det har man ikke, siger han.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at afgøre, om man ønsker byrettens dom prøvet i landsretten.

/ritzau/