Kvalitetsbevidste kaffeelskere løfter overskud hos Merrild-ejer

Danskerne er blandt de mest kaffedrikkende befolkninger i verden, og det kan ses i regnskabet hos Lavazza Danmark, der tidligere hed Merrild Kaffe.

Selskabet omsatte sidste år for 937 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 14 procent. Samtidig steg resultatet før skat med 20 procent til 42 millioner kroner.

Tom Faurschou, der er direktør for Lavazza Danmark, fortæller, at omsætningsfremgangen er bredt funderet.

- Vi er især glade for, at det er en robust vækst i alle kanaler både i det direkte salg til forbrugerne i supermarkeder og online og i B2B-salget til caféer, restauranter og virksomheder, siger han.

Og det endda på trods af, at mængden af solgt kaffe blev mindre. Til gengæld købte danskerne dyrere kaffe i form af hele bønner og kapsler.

Lavazza Danmarks data viser, at forbrugere af hele bønner er meget loyale over for denne type kaffe, og at forbruget stille og roligt flytter ud af hovedstadsområdet.

Filterkaffe er dog fortsat danskernes mest foretrukne kaffe, selv om salget altså går tilbage.

Lavazza Danmark eksporterer kaffe til lande som Island, Finland og de baltiske lande. Eksporten står for godt halvdelen af virksomhedens overskud.

Merrild Kaffe blev stiftet af Møller Merrild, der købte en kafferister i 1960 og solgte sin hjemmeristede kaffe i sin egen købmandsbutik i Kolding.

I 1970'erne begyndte han og konen Vera også at sælge kaffen til supermarkeder i resten af landet, og Merrild Kaffe blev landskendt.

Merrild Kaffe blev senere solgt til hollandske Douwe Egberts, inden italienske Lavazza købte Merrild-brandet i 2015.

/ritzau/