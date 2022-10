Kvinde anholdt med gevær på Kongens Nytorv Metrostation

Københavns Politi har lørdag formiddag været massivt til stede på metrostationen på Kongens Nytorv i København, efter at en kvinde blev set pakke et gevær ud af sin taske.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen klokken 11.20 om, at en kvinde er i gang med at pakke et gevær ud af sin taske på metrostationen, siger vagtchef Henrik Brix.

Kvinden er ifølge politiet anholdt. Ingen er kommet til skade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge vagtchefen blev kvinden i første omgang overmandet af forbipasserende på metrostationen.

Det skete, mens politiet havde anmelderen i røret.

- De kaster sig over hende, så hun er pacificeret, siger Henrik Brix til B.T.

Det vides endnu ikke, om der var tale om et ægte gevær eller et legetøjsgevær.

Henrik Brix siger til Ekstra Bladet, at han ikke har fået meldinger om, hvorvidt det er det ene eller andet.

Derudover er det endnu uvist, hvorfor kvinden pakkede sit gevær ud på stationen.

Metroen blev kortvarigt stoppet af politiet, men den er kort før klokken 12 sat i drift igen, skriver Ekstra Bladet.

Afspærringer, der er opsat i forbindelse med hændelsen, ventes fjernet "inden alt for længe", siger politiet.

Københavns Politi efterforsker sagen.

/ritzau/