Kvinde anholdt med luftgevær på metrostation i København

Det var et luftgevær uden hagl i, som en kvinde lørdag tog frem i metroen i København, oplyser politiet.

Københavns Politi har lørdag formiddag været massivt til stede på metrostationen på Kongens Nytorv i København, efter at en kvinde blev set pakke et luftgevær ud af sin taske.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen klokken 11.20 om, at en kvinde er i gang med at pakke et gevær ud af sin taske på metrostationen, siger vagtchef Henrik Brix.

Kvinden, der er 36 år, er ifølge politiet anholdt. Ingen er kommet til skade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anders Lykkegaard, der er efterforskningsleder hos Københavns Politi, oplyser til Ritzau kort før klokken 12.30, at kvinden bar et luftgevær i metroen mellem Nørreport Station og Kongens Nytorv Metrostation.

Hun blev anholdt, da hun steg af metroen på Kongens Nytorv.

Ifølge vagtchefen blev kvinden i første omgang overmandet af forbipasserende på metrostationen.

Det skete, mens politiet havde anmelderen i røret.

- De kaster sig over hende, så hun er pacificeret, siger Henrik Brix til B.T.

Geværet viste sig dog at være tomt.

Ifølge Anders Lykkegaard har politiet ikke fundet hagl, der kan bruges i geværet. Hverken i geværet eller på kvinden.

Politiet kan ikke umiddelbart sige, hvilken kaliber der er tale om. Nogle luftgeværer er lovlige at besidde, mens andre kræver våbentilladelse. Det er derfor endnu uvist, om kvinden har haft geværet lovligt.

Derudover er det fortsat uvist, hvorfor kvinden pakkede sit gevær ud i metroen. Men politiet har sigtet hende for trusler, siger Anders Lykkegaard.

- Vi har ikke nogen enkeltstående forurettede, som hun har peget på eller noget, så det er mere hendes egen ageren, siger han til Ritzau.

Han forventer ikke, at kvinden skal fremstilles i retten med henblik på varetægtsfængsling. Hun ventes derfor løsladt.

Henrik Brix siger dog til Ekstra Bladet, at kvinden skal ses af en læge med henblik på at afgøre hendes "psykiske habitus".

Metroen blev kortvarigt stoppet af politiet, men den er kort før klokken 12 sat i drift igen.

Københavns Politi efterforsker sagen.

/ritzau/