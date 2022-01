Kvinde blev dræbt med adskillige knivstik

En 32-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i knap fire uger, sigtet for at have dræbt en 27-årig kvinde i Løgumkloster.

Lørdag klokken 19.11 fik politiet en anmeldelse om et knivstikkeri på Aaløkke Asylcenter.

Da politiet nåede frem, kunne betjentene konstatere, at den 27-årige kvinde havde fået alvorlige skader. Hun blev bragt til sygehuset, men hendes liv stod ikke til at redde, og hun afgik senere på aftenen ved døden.

Den 32-årige blev anholdt lørdag aften, og søndag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør. Han er sigtet for at have dræbt kvinden med adskillige knivstik.

- Han nægter sig skyldig i drab, men kan erkende vold med døden til følge, fortæller Tanya Foss Nissen, der mødte som anklager i grundlovsforhøret.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre. Derfor et det ikke muligt at få oplyst, hvad manden nærmere forklarede.

Dommeren fandt dog, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig i drab.

Da dommeren også mente, at der er grund til at tro, at han vil lægge hindringer i vejen for efterforskningen eller stikke af, hvis han er på fri fod, blev han varetægtsfængslet frem til den 25. februar.

Han kærede ikke afgørelsen til Vestre Landsret.

Politiet har tidligere oplyst, at manden har en familiemæssig relation til offeret, men Tanya Foss Nissen vil ikke uddybe, hvad den relation går ud på.

/ritzau/