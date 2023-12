Kvinde blev skubbet ud foran S-tog: Sigtet fundet med alvorlige skader

En 19-årig kvinde stod på perron 4 med høretelefoner i ørerne, da hun fredag eftermiddag omkring klokken 14.20 blev skubbet ud foran et S-tog på Nørreport Station i København.

Øjenvidner har fortalt politiet, at det var "meget tæt på", at hun blev ramt af toget, der kom kørende ind på stationen.

Kvinden slap dog med livet og sin førlighed i behold.

Det er kommet frem lørdag eftermiddag under et grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor den sigtede i sagen fremstilles in absentia - altså uden at være til stede.

Han sigtes for drabsforsøg og varetægtsfængsles formelt i 25 dage. Dog skal manden møde fysisk i et grundlovsforhør, så snart han er i stand til det, understreger dommeren i Dommervagten.

Den mødende anklager fortæller, at den sigtede, som er en 29-årig mand, blev anholdt lørdag kort efter midnat på sin bopæl i Glostrup.

Da betjente mødte op på hans adresse, fandt de ham med blod på hænderne og sår på armene, og der blev ydet førstehjælp.

Han blev herefter indlagt og har på grund af sin behandling ikke været i stand til at møde i grundlovsforhøret.

Offeret for episoden på Nørreport blev skubbet ned på skinnerne, da hun stod og ventede på et tog på perron 4.

Gerningsmanden kom ifølge et øjenvidne løbende og skubbede den 19-årige kvinde med begge hænder, da et S-tog kørte ind på Nørreport Station.

Lokomotivføreren har fortalt, at han trak i nødbremsen, da han så en kvinde ligge på skinnerne. Kvinden rejste sig fra skinnerne, løb ud til kanten af perronen og blev hjulpet op af andre tilstedeværende.

Hun havde skrammer på hænderne og knæene, fremgår det af politiets rapport om episoden.

Gerningsmanden flygtede fra stedet. Han har foreløbig ikke forklaret sig om sagen, da han ikke har været i stand til at udtale sig.

Der er foreløbig ingen oplysninger om, hvad motivet til hændelsen kan være.

