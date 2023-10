Kvinde blev voldtaget i Herning: To udlændinge kendt skyldige

To mænd på henholdsvis 36 og 27 år er tirsdag ved Retten i Herning kendt skyldige i voldtægt og forsøg på voldtægt.

Det oplyser retten tirsdag middag.

Den ældste er tiltalt for at have voldtaget en kvinde i en gyde ved gågaden i Herning om natten 21. januar 2023, mens den nu 27-årige holdt vagt.

Efterfølgende forsøgte den 27-årige også at voldtage offeret, mens hans medsammensvorne holdt vagt. Men da nogen kom gående mod gerningsstedet, blev han advaret og stoppede sit forehavende.

Senere tirsdag falder der dom i sagen, hvor anklagemyndigheden kræver begge tiltalte udvist af Danmark.

Herning Folkeblad har beskrevet sagen, og her fremgår det, at offeret for voldtægten var en 19-årig kvinde.

Ifølge avisen er de tiltalte asylansøgere med syrisk baggrund.

Sagen føres som en nævningesag. De seks nævninger og tre juridiske dommere var i retten enige om at kende de to mænd skyldige i henholdsvis voldtægt og forsøg på voldtægt, fortæller anklager Mette Bech Olesen.

Offeret var ifølge anklageskriftet påvirket af alkohol, da hun blev voldtaget, og hun var ude af stand til at modsætte sig overfaldet.

Hun forsøgte dog at gøre modstand, da den 36-årige holdt hende fast og begik voldtægten, og hun gav gentagne gange udtryk for, at han skulle stoppe.

Under retssagen er det ifølge Herning Folkeblad kommet frem, at politiet har fundet DNA fra den 36-årige mand i form af sæd både på kvindens krop, tøj og sko og på fliserne på gerningsstedet.

Der er til gengæld ikke fundet nogen DNA-spor fra hans 27-årige kammerat. Han er kendt skyldig blandt andet på baggrund af videoovervågning fra stedet og kvindens forklaring i retten.

Mændene har været varetægtsfængslet siden 26. januar. De har gennem sagen begge nægtet sig skyldige.

/ritzau/