Kvinde bliver i Syrien af frygt for at blive adskilt fra sine børn

Mens en 34-årig kvinde med marokkansk baggrund og hendes to børn torsdag landede i Danmark efter evakuering fra Syrien, har en dansk-iransk kvinde foreløbigt takket nej og bliver i Syrien.

Det skyldes ikke, at hun ikke ønsker at blive evakueret fra den syriske al-Roj-fangelejr. Men hun vil ikke, som det ser ud nu, forklarer advokat Knud Foldschack, som repræsenterer børnene.

For hun kan se frem til at blive anholdt og blive varetægtsfængslet, hvis hun kommer til Danmark og dermed blive adskilt fra sine to børn.

- Hun kan ikke forsvare en adskillelse på grund af børnene, siger Knud Foldschack.

- Der er det efter min opfattelse ærgerligt, men forståeligt, at hun ikke har turdet overskue konsekvenserne.

Han forklarer, at kvinden dog gerne vil evakueres, hvis hun kan tilbydes såkaldt surrogatfængsling, hvor hun og børnene forbliver sammen.

Det kan eksempelvis betyde, at kvinden i stedet for at sidde i et almindeligt arresthus, opholder sig i et hus sammen med børnene.

- Lad os skynde os at finde en mulighed for surrogatfængsling og fortælle, at hun kan komme til Danmark uden at blive adskilt fra sine børn. Det er det eneste rigtige i den sag, siger Knud Foldschack.

Den dansk-iranske kvinde fik i 2020 frataget sit statsborgerskab af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men i marts i år afgjorde Højesteret, at den beslutning var ugyldig. Dermed er hun dansk statsborger.

Og efter højesteretsdommen fik moren et tilbud om evakuering.

- Det er to børn, som skulle have været hjemme for halvandet år siden, siger Knud Foldschack.

Den 34-årige kvinde med marokkansk baggrund blev torsdag aften anholdt, da hun kom til Danmark med sine børn.

Fredag eftermiddag sidder hun i et lukket retsmøde Retten på Frederiksberg, hvor hun er blevet sigtet for sin rejse til Syrien og at have fremmet Islamisk Stat med sin rolle som husmor. Hun nægter sig skyldig.

Om hun varetægtsfængsles - og i så fald på hvilke betingelser - ventes afgjort fredag eftermiddag.

Hun er ikke dansk statsborger, da Højesteret blåstemplede fratagelsen af hendes danske statsborgerskab. Hun har dog taget sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og håber på en omgørelse.

