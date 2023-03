Kvinde dømt for husmorliv i Syrien anker: Vil blive i Danmark

En 38-årig kvinde, der i 2015 rejste til Syrien for at leve som husmor og fremme den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), ønsker at blive boende i Danmark.

Den dansk-bosniske kvinde har valgt at anke Københavns Byrets dom fra februar, hvor hun blev idømt fire års fængsel og frataget sit danske statsborgerskab samt udvist af Danmark for bestandig.

Det oplyser hendes forsvarer, Tyge Trier, til Ritzau.

- Min juridiske opfattelse er, at retten ikke har lagt stor nok vægt på hensynet til hendes otte børn og deres stærke tilknytning til Danmark. Det bliver et kernepunkt i ankesagen, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed skal Østre Landsret nu vurdere hendes sag.

Kvinden blev ifølge Tyge Trier presset af sin mand til at tage til Syrien sammen med børnene tilbage i februar 2015.

- Der har været andre sager med mandlige krigere fra Danmark, som har forladt landet og sluttet sig til Islamisk Stat og måske forladt deres børn.

- Hun har jo gjort det modsatte. Hun blev presset til at tage af sted for at blive sammen med børnene, siger Tyge Trier.

Kvinden rejste i 2015 med sin mand og seks børn til Syrien, hvor hun var hustru og husmor i blandt andet Islamisk Stat-højborgen Raqqa.

Dermed bidrog hun til at opretholde IS.

Kvinden har dobbelt statsborgerskab - dansk og bosnisk. Dermed bliver hun ikke statsløs ved frakendelsen af dansk indfødsret.

Den 38-årige er en blandt de tre Syrienmødre, der sammen med deres 14 børn blev hentet hjem til Danmark i oktober 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mødrene blev alle varetægtsfængslet og sigtet for at fremme en terrororganisation og for at rejse til et konfliktområde uden tilladelse.

En 35-årig kvinde blev i efteråret som den første af de tre mødre idømt tre års fængsel ved Retten i Esbjerg.

Det blev skærpet af landsretten til fire års fængsel.

Den 24. april starter den sidste sag ved Retten i Frederiksberg, hvor en 35-årig kvinde med fem børn også er under anklage for at fremme terrororganisationens virksomhed.

Når den 38-åriges sag begynder i Østre Landsret, vil forsvarer Tyge Trier lægge vægt på, at kvinden er eneforælder for børnene, der alle er mindreårige og har brug for stabilitet.

- Her er moren jo en afgørende faktor. Hun har været den primære omsorgsperson for børnene hele livet. Det må vi så lægge frem bedst muligt i landsretten, siger Tyge Trier.

/ritzau/