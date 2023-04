Kvinde dømt for at stjæle hemmeligheder fra sin arbejdsplads

Da en kvinde fra Silkeborg skulle skifte job, sendte hun 39 mails fra sin arbejdsmail til sin private mail. Vedhæftet var dokumenter og filer fra virksomheden, hun var ved at forlade.

Blandt andet indeholdt dokumenterne oplysninger om produktudviklingsprocesser, strategi, kostpriser, salgspriser og navne på leverandører.

Tirsdag har Retten i Viborg idømt kvinden et års betinget fængsel for at stjæle forretningshemmeligheder. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Da dommen er betinget, skal den som udgangspunkt ikke afsones. Men hun skal gennemføre 200 timers samfundstjeneste.

Artiklen fortsætter under annoncen

Retten har fundet den 47-årige kvinde skyldig i hacking og ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder under særligt skærpende omstændigheder.

- Jeg er tilfreds med dommen. Der er dømt fuldt i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, siger specialanklager Ulrik Panduro i pressemeddelelsen.

Den 47-årige kvinde har nu to uger til at overveje, om hun vil anke dommen til landsretten.

På grund af forretningshemmelighederne har sagen været ført for lukkede døre.

/ritzau/