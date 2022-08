Kvinde dømt til psykiatrisk behandling for fire drabsforsøg

En 50-årig kvinde er ved Retten i Kolding blevet dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling for drabsforsøg på fire familiemedlemmer.

Det skriver JydskeVestkysten.

Om morgenen den 14. august sidste år opsøgte hun familiemedlemmerne på to forskellige adresser i Rebæk og stak dem med kniv.

To af dem var i overhængende livsfare, men overlevede.

Af mentalerklæringen fremgår, at kvinden op til overfaldene led af stress og søvnproblemer, og at hun følte sig træt og forvirret.

Ifølge JydskeVestkysten fremgår det også, at hun havde vrangforestillinger om at tage sit eget liv, men at hun forinden skulle slå sine familiemedlemmer ihjel for at redde dem fra verdens pinsler.

Mentalundersøgelsen konkluderer, at hun under hændelsen har en psykotisk depression, og at hun var sindssyg i gerningsøjeblikket, skriver JydskeVestkysten.

Anklageren ville ifølge jv.dk have hende idømt en anbringelsesdom. Det indebærer, at retten skal tage stilling til, om hun kan komme på fri fod, når lægerne vurderer, at hun er rask.

Retten valgte dog at føle anbefalingen fra Retslægerådet og idømte hende en behandlingsdom. Det betyder, at hun kan udskrives, når lægerne vurderer, at hun er blevet rask.

/ritzau/