Kvinde dømt for at være husmor under IS dropper sag i Højesteret

En 36-årig kvinde, der i både landsret og byret er dømt for at have været husmor i Islamisk Stat i Syrien, vil ikke have sin sag prøvet i Højesteret, sådan som hun ellers fik lov til af Procesbevillingsnævnet den 23. juni.

Det fortæller kvindens forsvarer, Mette Grith Stage, til Ritzau.

- Min klient har valgt ikke at gå videre med sagen, selv om Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at den kan indbringes for Højesteret.

- Hun har valgt at droppe sagen, fordi hun, mens sagen verserer for Højesteret, vil skifte status fra afsoner tilbage til varetægtsarrestant, hvor forholdene i arresten jo er noget ringere. Og det betyder blandt andet, at hun ikke kan få udgang og samvær med sine børn, sådan som det er planlagt, efter hun er begyndt at afsone, siger hun.

Ved Retten i Esbjerg blev kvinden idømt tre års fængsel, men det lavede Vestre Landsret om til fire år i december sidste år.

Og selv om kvinden gerne så sagen prøvet ved landets højeste retsinstans, vil hun ifølge forsvareren ikke byde sine børn, at de alligevel ikke skal se deres mor, siger Mette Grith Stage.

- Hvis hun lod sagen indbringe for Højesteret, ville det betyde, at hun ikke kunne besøge sine børn, og det kan hun ikke byde dem.

- De vil ikke kunne holde til, at de alligevel ikke får deres mor at se uden for fængslets mure, sådan som de er blevet lovet og selvfølgelig ser meget frem til, siger hun.

Det ærgrer forsvareren, der synes, det et "helt grotesk", at systemet fungerer sådan.

- Det er blevet afgjort, at Højesteret skulle behandle sagen, fordi den er principiel og væsentlig for vores retssystem. Men nu må vi så give afkald på en principielt dom, og chancen for at få straffen nedsat, fordi prisen vil være, at min klients udgangsforløb inddrages med kæmpemæssige omkostninger for børnene til følge.

- Jeg forstår fuldt ud min klients valg, og at hensynet til børnene vægter tungest - men ud fra en faglig synsvinkel ærgrer det mig meget, at vi slutter her og ikke får Højesterets vurdering af, hvad der er rette strafniveau, siger hun.

Da den nu 36-årige kvinde kom hjem til Danmark med sine fem børn, tilstod hun at have fremmet virksomheden for Islamisk Stat.

Hun indrømmede også at være rejst ind i konfliktområder, som hun ikke havde tilladelse til at være i.

Rollen som hjemmegående husmor og hustru til en person, der var aktiv i Islamisk Stat, var en forbrydelse, fordi hun dermed bidrog til, at organisationen kunne opretholde og konsolidere sin position i området.

