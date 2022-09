To biler stødte søndag formiddag frontalt sammen på Skovvejen ved Svebølle. En kvinde er dræbt.

Kvinde dræbt og to kvæstet alvorligt i ulykke

En kvinde har mistet livet, og to mænd er kommet alvorligt til skade, i en trafikulykke ved Svebølle på Sjælland søndag, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken skete klokken 11.38 på Skovvejen ved Svebølle, og tidligere søndag meddelte Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter, at vejen var spærret. Samtidig opfordrede politiet bilister til at finde alternative ruter.

Til Ritzau fortæller vagtchef Lasse Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi, at der er tale om et frontalsammenstød med to personbiler.

- Der er en mand og en kvinde i den ene bil og en mand i den anden. Det er kvinden, som er afgået ved døden, og de to mænd er i kritisk tilstand. De er bragt til Rigshospitalet. Den ene er fløjet med helikopter, mens den anden er kørt i ambulance med politieskorte, fortæller Lasse Jensen.

Vagtchefen fortæller, at politiet søndag eftermiddag er i gang med at underrette de pårørende til den dræbte og de tilskadekomne.

Sideløbende arbejder politiet på at klarlægge årsagen til ulykken. I den forbindelse er en teknisk ekspert, en såkaldt bilinspektør, blevet tilkaldt.

- Vi vil også gerne i kontakt med vidner, som måtte have bemærket et usædvanligt kørselsmønster på Skovvejen, lyder det fra Lasse Jensen.

/ritzau/