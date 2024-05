Kvinde er anholdt for knivstik foran værtshus

Efter et knivstikkeri foran et værtshus i Haderslev har politiet anholdt en kvinde på 20 år. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi søndag morgen.

Overfaldet skete på Storegade, oplyser politiet.

Offeret er en mand på 18. Han blev ramt af et enkelt stik på kroppen og er uden for livsfare, lyder det fra politiet.

Politiet fik meldingen om sagen klokken 01.25. Da betjentene nåede frem, var den mistænkte ikke til stede. Hun blev anholdt et andet sted, oplyser vagtchefen.

Formentlig skal den anholdte fremstilles for en dommer i Retten i Sønderborg. Her skal det afgøres, om der er grund til at varetægtsfængsle hende.

/ritzau/