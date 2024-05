Kvinde fængslet for knivstikkeri på møntvaskeri

En 48-årig kvinde er mandag blevet varetægtsfængslet i surrogat på en lukket, psykiatrisk afdeling i 28 dage.

Hun er sigtet for at have begået legemsangreb af særligt rå, brutal og farlig karakter ved søndag at have stukket en 22-årig kvinde flere gange med kniv på et møntvaskeri i Valby.

Den 22-årige fik overfladiske skader på kroppen som følge af knivstikkene og har ikke været i livsfare.

Kvinden i sidst i 40'erne nægtede sig skyldig i mandagens grundlovsforhør, der blev afholdt for lukkede døre i Retten på Frederiksberg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun ønskede ikke at udtale sig om episoden søndag.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet søndag klokken 14.45.

/ritzau/