Kvinde faldt ud af vindue: 35-årig samlever varetægtsfængsles

En 35-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet fire uger for drabsforsøg mod sin 34-årige samlever fredag aften i Silkeborg.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Brøndum til Midtjyllands Avis.

Manden er sigtet for at have begået livsfarlig vold mod kvinden, som faldt fra et vindue på 1. sal klokken 23 fredag. Det skete i Nygade, der er i centrum af Silkeborg.

Natten til lørdag oplyste politiet, at der muligvis var tale om "husspektakelslignende forhold".

Varetægtsfængslingen skete for lukkede døre, og det er derfor ikke muligt at få oplyst, hvordan manden stillede sig til sigtelsen, eller hvad han forklarede under grundlovsforhøret ved Retten i Holstebro.

Den 34-årige kvinde blev kørt på hospitalet efter faldet og er i livsfare.

- Seneste melding går på, at kvinden har pådraget sig alvorlige traumer. Hun meldes at være i stabil kritisk tilstand, siger Jesper Brøndum til Midtjyllands Avis.

/ritzau/