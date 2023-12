Politi: Kvinde fik sat pistol for panden under overfald

En kvinde i Tilst ved Aarhus fik sat en pistol for panden, da hun mandag blev forsøgt dræbt af en ung mand.

Det hævder Østjyllands Politi i en sigtelse mod manden, der også beskyldes for at have slået og sparket kvinden.

Den mistænkte i sagen, en 20-årig mand, blev tirsdag opsporet af politiet, der fandt ham på en adresse i Brabrand, oplyser Østjyllands Politi.

I et retsmøde onsdag er han blandt andet sigtet for forsøg på manddrab under sit uvelkomne besøg hos kvinden.

Han skal have holdt en pistol mod den 26-årige kvindes hoved og trykket på aftrækkeren, fremgår det af den sigtelse, som er blevet oplæst i retten. Det oplyser stiften.dk og TV2 Østjylland.

For at komme ind i lejligheden hamrede manden løs på en rude med en bushammer, fremgår det af sigtelsen.

De to er bekendte, oplyser politiet.

Offeret i sagen er en kendt reality-deltager, skriver stiften.dk.

I retten har den 20-årige aflagt delvis tilståelse, men han nægter at have hensigt om at dræbe kvinden, oplyser politiet i et opslag på X onsdag eftermiddag.

Dommeren har afsagt kendelse om varetægtsfængsling frem til 8. januar.

