Kvinde fløjet med lægehelikopter efter arbejdsulykke

En kvinde er blevet fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet efter en arbejdsulykke torsdag morgen i Rødby på Lolland.

Hun er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter en unavngiven vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for mediet Newsbreak.

Ifølge mediet skete der en eksplosion, mens hun arbejdede med nogle dampe, og kort før klokken 08 blev politi, ambulancer og en lægehelikopter sendt til virksomheden.

I forbindelse med ulykken blev alle i bygningen evakueret.

Ritzau har uden held forsøgt at få kontakt til politikredsen for at få oplysningerne bekræftet.

