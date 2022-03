Kvinde fundet i Mårslet kan være død ved et uheld

Østjyllands Politi har lørdag arbejdet på at finde årsagen til, at en 33-årig kvinde, som blev fundet død i Mårslet samme morgen, mistede livet.

Det er endnu ikke lykkedes, og der er indtil videre ikke fundet beviser på, at hun skulle være dræbt.

Tværtimod er der tegn på, at hun måske er død ved en ulykke.

- I sagen fra Mårslet kan vi på nuværende tidspunkt ikke fastlægge den endelige dødsårsag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der har allerede her til eftermiddag været foretaget obduktion af den afdøde kvinde med henblik på at klarlægge dødsårsagen, og på den baggrund er det vores foreløbige vurdering, at hun har været ude for en ulykke, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Som en konsekvens har politiet løsladt den 29-årige mand, der blev anholdt om formiddagen og som har en relation til den døde kvinde.

Politiet er ikke længere til stede på adressen i Mårslet, der ligger syd for Aarhus. Alle afspærringer er ophævet igen.

På nuværende tidspunkt har Østjyllands Politi ikke mere at sige om sagen, men efterforskningen fortsætter.

Kvinden blev fundet klokken 07.22 lørdag morgen, efter at politiet var blevet tilkaldt via et opkald til 112.

Det er uvist, hvilken relation den 29-årige har til den dræbte.

/ritzau/