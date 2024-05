Kvinde hjalp 117 med at snyde i skat for millioner

En 34-årig kvinde er torsdag kendt skyldig i skatteunddragelse af særlig grov karakter.

Det har Retten i Roskilde afgjort.

Kvinden har hjulpet 117 personer med at snyde i skat ved at have tastet ukorrekte beløb for blandt andet fradrag og renteudgifter på deres vegne.

Den samlede unddragelse løber op i over 2,4 millioner kroner, fastslår retten.

Kvinden var tiltalt for at have hjulpet ikke mindre end 765 borgere med at svindle det offentlige for 8,6 millioner kroner.

Men retten mener ikke, at anklagemyndigheden har ført de fornødne beviser i alle forhold.

Retten har desuden fundet hende skyldig i flere tilfælde af databedrageri, idet hun har optaget lån i andres navne og overført pengene til sin egen konto.

Under sagen har kvinden nægtet sig skyldig i anklagerne.

- I de forhold, hvor tiltalte er kendt skyldig, kan der ikke være tvivl om, at det er tiltalte, der har indtastet fradragene, lyder rettens vurdering.

Den 34-årige sad helt roligt, da skyldkendelsen blev læst højt, og drak et par gange af en stor termokop med energidrik i.

Kvinden har tidligere forklaret, at dele af forholdene skulle være sket under et misbrug. Og at hun i flere tilfælde ikke kan huske, at hun har været inde på tast-selv og udfylde.

Sagen har efterhånden været længe undervejs.

Alene siden januar er 130 vidner blevet afhørt i processen.

Alarmklokkerne begyndte for en håndfuld år siden at ringe hos Skattestyrelsen, der af sit eget it-system blev gjort opmærksom på et hav af mulige forsøg på skatteunddragelse.

Siden blev et tip afgørende for, at styrelsen blev ført på sporet af den nu 34-årige kvinde.

Sagen er flere gange blevet udskudt på grund af manglende ressourcer.

Kvinden har ved et tidligere retsmøde erkendt, at hun har hjulpet folk i lokalområdet i Køge med at læse breve eller udfylde papirer til lægen.

Og så hjalp hun, når det handlede om skattevæsnet. Kvinden ved ikke, hvor mange der bad om hendes hjælp. Men det var mange, har hun sagt.

Kvinden har også flere gange tidligere stået frem i medierne, hvor hun har udtalt sig om integration, bandeproblemer og flygtningekrisen.

For eksempel har den 34-årige tidligere fortalt om sit arbejde med flygtninge på en græsk ferieø, hvor hun agerede kulturel oversætter og tolk sammen med Læger Uden Grænser. På det tidspunkt læste hun til socialrådgiver.

Netop på grund af kvindens uddannelse fandt retten også, at hun måtte være klar over konsekvenserne ved sine handlinger.

Nu er kvinden kendt skyldig, men der falder først dom senere.

Den 34-årige er i gang med at blive mentalundersøgt, og man afventer derfor en mentalerklæring, før sagen kan køre videre, oplyser anklager Christian Otken.

Det bliver med al sandsynlighed til juni eller august, siger han.

