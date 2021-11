Kvinde hjemtaget fra Syrien forlænger frivilligt fængsling

En 37-årig kvinde, der er sigtet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, bliver frivilligt bag tremmer

En 37-årig kvinde, der er sigtet efter terrorparagrafferne for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i 2015, har besluttet at lade sin varetægtsfængsling forlænge i to uger til den 13. december.

Det oplyser kvindens advokat, Tyge Trier.

Kvinden er en af de mødre, der natten til 7. oktober blev hentet fra Syrien til Danmark med deres børn.

Mandag skulle der have været et retsmøde ved Retten i Kolding, hvor spørgsmålet om en forlængelse af fængslingen skulle have været behandlet. Men nu er retsmødet aflyst.

- Vi har meddelt retten, at vi accepterer en forlængelse i 14 dage, siger Tyge Trier.

- Det er vores håb, at vi på den tid kan komme nærmere en afklaring af sagens videre forløb.

Foruden sigtelsen for at tilslutte sig Islamisk Stat er kvinden sigtet for at have opholdt sig i "visse konfliktzoner", fordi hun blandt andet har været i den syriske provins Raqqa fra 2016.

Raqqa blev i 2013 erobret af Islamisk Stat, og et år senere blev provinsen erklæret som hovedstad i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

Kvinden har i alt otte børn. Fem af dem er født i Danmark. Syv af dem blev evakueret sammen med moren. Det ældste barn - en dreng på 15 år - er tidligere blevet hentet til Danmark.

Tyge Trier har tidligere fortalt, at den 37-årige har haft mulighed for at se sine børn, mens hun har siddet varetægtsfængslet.

Den sigtede kvinde har både dansk statsborgerskab og statsborgerskab i et østeuropæisk land.

Det formodes, at hendes mand, som hun tog til Syrien med, er død.

Den 37-årige kvinde ankom til Danmark sammen med to andre kvinder og i alt 14 børn.

De tre kvinder blev allerede i sommer i hemmelige retsmøder fængslet. Det skete in absentia, som det hedder, når man ikke selv er til stede.

De to andre kvinder, der blev hentet hjem i oktober, sidder også fængslet. En 32-årig kvinde blev varetægtsfængslet ved Retten på Frederiksberg, og i Retten i Esbjerg blev en 34-årig kvinde fængslet.

Torsdag skal der tages stilling til, om varetægtsfængslingen af de to kvinder skal forlænges.

/ritzau/