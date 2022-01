Kvinde i kritisk tilstand efter fald fra 1. sal i Silkeborg

En 34-årig kvinde er i kritisk tilstand, efter at hun fredag aften faldt ned fra 1. sal i en ejendom på Nygade i Silkeborg.

Det oplyser Jesper Brøndum, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, natten til lørdag dansk tid.

- Vi ved ikke så meget om endnu, hvad der er sket, men vi er til stede og afhører vidner for at finde ud af det. Der er muligvis tale om husspektakelslignende forhold, siger han.

Kvindens samlever - en 35-årig mand - er blevet anholdt. Han skal nu afhøres af politiet.

Jesper Brøndum fortæller, at ejendommen, hvor episoden fandt sted, ligger lige over for værtshuset Zwei Grosse Bier Bar i centrum af Silkeborg.

Han tilføjer, at politiet vil være til stede på adressen "et godt stykke tid endnu".

- Vi skal lige have lavet nogle undersøgelser og afhørt flere personer, siger han.

Den tilskadekomne kvinde er blevet kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital.

