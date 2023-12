Kvinde med tårer i øjnene fremstilles for dommer i terrorsag

Selv om en af de syv mistænkte i en sag om forberedelse af et terrorangreb er blevet sat på fri fod, fastholder Retten på Frederiksberg, at sagen skal være mørklagt.

Det sker i forbindelse med, at en af de øvrige mistænkte i sagen, en kvinde på 20 år, sent onsdag eftermiddag fremstilles for en dommer.

Sigtelsen mod hende og de øvrige seks hemmeligholdes altså fortsat.

Kvinden blev anholdt, da hun vendte hjem fra en ferierejse til udlandet, har TV 2 News tidligere rapporteret.

Iført en grå hættetrøje føres hun med håndjern på ryggen ind i retslokalet af tre betjente.

Da hun får hænderne fri, tørrer hun sine tårer væk. Ansigtet er forgrædt.

Det var torsdag i sidste uge, at Københavns Politi og PET oplyste om flere anholdelser i sagen.

Tre blev torsdag aften ført ind foran en dommer. Efter et retsmøde, som strakte sig til ud på natten, blev de to varetægtsfængslet til 9. januar. Afgørelsen gjaldt en 57-årig mand og en 19-årig kvinde. Derimod blev en 29-årig mand løsladt, da der ikke var grundlag for fængsling.

Fire andre blev samtidig fængslet in absentia, altså uden at de selv var til stede. En af disse er den 20-årige.

