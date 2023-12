Kvinde melder sig selv efter påkørsel i Haderslev

En ung kvinde er blevet sigtet for uagtsomt manddrab efter en påkørsel sent fredag aften i Haderslev, hvor en mand mistede livet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, som blev 51 år, var til fods.

Politiet har tidligere meldt ud, at manden af ukendte årsager faldt og landede på kørebanen på Laurids Skaus Gade, inden han kort tid efter blev påkørt.

Et vidne fandt ham bevidstløs.

Efterforskningen har ikke vist tegn på, at manden skulle være blevet skubbet.

Kvinden henvendte sig til politiet gennem sin familie mandag. Hun blev afhørt tirsdag, hvor hun erkendte påkørslen.

Ifølge pressemeddelelsen forklarede kvinden, at hun ikke var klar over, at hun havde ramt en person.

Politiet har også sigtet den unge kvinde for at have efterladt en person i hjælpeløs tilstand.

Syd- og Sønderjyllands Politi anser sagen som opklaret, og anklagemyndigheden mener ikke, at der er grundlag for at kræve kvinden varetægtsfængslet.

Siden påkørslen har politiet flere gange efterlyst personen, som førte bilen.

/ritzau/