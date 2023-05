Kvinde mister livet - skubbet over i modkørende lastbil

En 59-årig kvinde har mistet livet i forbindelse med en trafikulykke tirsdag eftermiddag ved Skjoldborg i Thy.

Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete kort før klokken 14 på Oddesundvej ved Skjoldborg, som ligger syd for Thisted.

Her holdt kvinden stille i sin personbil for at foretage et venstresving væk fra Oddesundvej, da hun blev påkørt af en bil bagfra.

- Hun kom over i den modsatte kørebane, hvor hun blev ramt af en lastbil, fortæller Ole Vanghøj.

I bilen, som ramte kvindens bil, befandt sig to personer. De meldes ifølge vagtchefen lettere tilskadekomne og er kørt på hospitalet. Føreren af lastbilen er ikke kommet til skade.

Ifølge vagtchefen er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at den bagfrakommende bilist har været påvirket. Men rutinemæssigt bliver der i den type sager taget blodprøve, så man kan få vished.

I forbindelse med redningsarbejdet efter ulykken og politiets undersøgelser på stedet var Oddesundvej spærret i begge retninger.

/ritzau/