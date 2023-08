Kvinde og seks mænd fængsles i sag om 1,7 ton hash

I løbet af bare syv måneder i år har en gruppe formået at indsmugle i alt cirka 1,7 ton hash til Danmark.

Det hævder politiet ifølge de sigtelser, som onsdag er blevet læst op i et grundlovsforhør i Roskilde.

Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle seks mænd og en kvinde frem til udgangen af august, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet til Ritzau.

Kvinden er 67 år. Mændene er noget yngre. De er i alderen fra 27 til 50 år.

Retsmødet er en opfølgning på den aktion, som politifolk foretog tirsdag på flere adresser på Sjælland. Her blev der fundet cirka 600 kilo hash.

Politiet mener, at der er sket fem indsmuglinger fra januar til august i år, og at den samlede mængde er 1,7 ton.

Det er sket med en lastvogn med spanske nummerplader, har eb.dk tidligere onsdag rapporteret.

Først blev de store portioner afleveret af lastvognen på Sydsjælland, hvorefter de illegale varer i en personbil blev bragt til en mindre by nær Roskilde. Derefter skete der yderligere transport til et garageanlæg på den københavnske vestegn, skriver eb.dk om det mønster, som beskrives i politiets sigtelser.

To af mændene er ifølge mediet kendt fra det københavnske bandemiljø.

Alle nægter sig skyldige - men er blevet fængslet frem til 31. august.

Udover den massive indførsel i år mener politiet også at kunne bevise, at nogle af de varetægtsfængslede i 2021 bragte yderligere i alt 200 kilo hash til Danmark.

Desuden sigtes et par af mændene for at have håndteret et par kilo kokain.

