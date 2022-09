Kvinde på 89 år blev dræbt af højresvingende lastvogn

Dødsulykke i kryds i Aalborg. Chauffør på lastvogn er blevet sigtet for uagtsomt manddrab.

En fodgænger er død efter at være blevet påkørt af en lastvogn i Aalborg fredag formiddag. Kvinden blev 89 år, oplyser politiet.

Ulykken skete i krydset Østerbro og Karolinelundvej lige omkring klokken ni. Lastvognen drejede til højre og ramte her kvinden.

De pårørende er blevet underrettet, oplyser Nordjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Her fremgår det også, at chaufføren er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Han vil formentlig blive løsladt senere fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

I øvrigt beder politiet eventuelle vidner om at henvende sig.

/ritzau/