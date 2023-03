Kvinde påkørt af spritbilist mens politiet havde hans kørekort

- Jeg skammer mig. Jeg er flov. Jeg har det skidt med det.

Sådan siger en 32-årig polsk mand tirsdag ved Retten i Næstved om en trafikulykke sidste år, hvor en 61-årig kvinde mistede livet. Manden er tiltalt for uagtsomt manddrab og to forhold af vanvidskørsel.

Manden fik i 2021 frakendt førerretten midlertidigt, fordi han angiveligt havde kørt vanvidskørsel. Han havde derfor ikke noget kørekort, da det andet forhold fandt sted.

Videoer i retten viser, hvordan den 32-årige den 27. august 2022 bragede ind i et ægtepars bil ved betalingsanlægget på Storebæltsbroen.

Den 61-årige kvinde døde af sine kvæstelser to dage senere.

Mandens promille var ifølge anklageskriftet 1,20, og politiet fandt spor af kokain og THC i hans blod. THC er det euforiserende stof, man finder i cannabis.

Under sin forklaring tirsdag fortæller den 32-årige, at han havde drukket "et par øl" dagen før ulykken.

- Tog du kokain inden ulykken?, spørger anklagerfuldmægtig Laura Rahbek Nielsen i retten.

- Ikke bevidst. Jeg ved ikke, om der var noget i dåserne blandt dem, jeg sad med, siger manden gennem sin tolk i retten.

Den 32-årige udsatte i alt 15 personer for fare under kørslen, mener anklagemyndigheden. Han erkender at have kørt vanvidskørsel.

Han nægter dog uagtsomt at have dræbt kvinden. Han mener i stedet, at han uagtsomt har påført kvinden skade, fordi bremserne på bilen ikke virkede.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at sætte farten ned. Jeg trykker på bremsen og på pedalen, men min fod falder bare helt til bunds. Da indser jeg, at det er for sent til at foretage mig noget, siger han.

Den 32-årige understreger, at han fortryder at have kørt så hurtigt.

- Jeg har drømt om den situation dag efter dag i løbet af det sidste halve år, fortæller manden.

Han sukker og tøver flere gange. Der er stille i retslokalet.

Retsformanden afbryder på et tidspunkt for at understrege alvorligheden af mandens handlinger.

- Det her ikke bare at køre for hurtigt. Det er voldsomt hurtigt, siger retsformanden.

På dagen for ulykken var mandens førerret midlertidigt inddraget, fordi han ventede på at komme for retten i en sag om vanvidskørsel i september 2021.

I den sag er han tiltalt for blandt andet at have kørt 130 kilometer i timen i en 50-kilometer-zone, hvilket er over 100 procent for hurtigt. Han kørte desuden 220 kilometer i timen på motorvejen, hvor han måtte køre 110, står der.

Her havde den 32-årige også spiritus i blodet. Hans promille blev da målt til 1,13, fremgår det af anklageskriftet.

De to sager kører nu sammen, og der er afsat seks dages retsmøder i sagen.

Der ventes dom 17. april.

/ritzau/