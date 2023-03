Kvinde sigtet for knivstik i Aarhus - to stadig i søgelyset

En 26-årig kvinde bliver tirsdag klokken 10.30 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri.

Det oplyser Østjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Kvinden er sigtet for i forening med to personer at have begået grov vold mod en 39-årig mand, der 1. marts blev overfaldet med kniv på Hack Kampmanns Plads i Aarhus C.

Østjyllands Politi kan ikke oplyse, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to andre uidentificerede personer leder politiet stadig efter.

Det var 1. marts klokken 21.28, at Østjyllands Politi fik en anmeldelse om, at en 39-årig mand var blevet stukket med kniv.

Han havde henvendt sig til en dørmand på Åboulevarden, hvor han fortalte, at han var blevet overfaldet af flere personer.

Efter hændelsen blev den 39-årige mand kørt til behandling på hospitalet og efterfølgende meldt uden for livsfare.

/ritzau/