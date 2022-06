Kvinde sigtet for et drab og tre drabsforsøg afgav forklaring i retten, men det skete bag lukkede døre.

Kvinde sigtet for plejehjemsdrab skal forblive varetægtsfængslet

En midaldrende kvinde, der er sigtet for et drab og tre drabsforsøg mod beboere på et plejehjem i Randers, skal forblive varetægtsfængslet.

Det har en dommer ved Retten i Randers onsdag middag bestemt.

Varetægtsfængslingen forlænges yderligere fire uger frem til 6. juli, oplyser dommeren.

Kvinden blev anholdt af Østjyllands Politi 14. marts efter en anmeldelse om mistænkelige indlæggelser på sygehuset i Randers.

Politiet mener, at kvinden bevidst har givet forkert og farlig medicin til fire personer på plejecenteret Tirsdalen i Randers.

Det var ifølge sigtelsen mod kvinden en medvirkende årsag til, at en ældre kvinde afgik ved døden, og at en anden ældre kvinde og to ældre mænd blev indlagt stærkt svækkede.

Da kvinden onsdag middag blev ført ind i Tinghuset ved Retten i Randers, rystede hendes hænder, og hun havde røde øjne.

En håndfuld journalister var mødt op for at følge retsmødet.

Dommeren besluttede dog – i lighed med de foregående retsmøder i sagen – at lukke dørene.

Det skyldes en forventning om, at den sigtede for første gang i forløbet ville afgive forklaring, argumenterede dommeren, Kristina Skovbo Hauerslev.

En forklaring, som ifølge dommeren ikke skulle viderebringes i offentligheden på nuværende tidspunkt, hvor efterforskningen fortsat pågår.

Kvinden nægter sig skyldig, har hendes forsvarsadvokat, Lars Thousig, tidligere oplyst.

Ifølge sigtelsen skal kvinden have givet plejehjemsbeboerne præparaterne Baclofen, Diazepam og Mirtazapin.

Det skete ifølge sigtelsen ”uden lægelig ordinering eller lægefaglig begrundelse”.

Der er på kvindens bopæl fundet medicin af den type, som politiet mener, at kvinden har givet de pågældende beboere.

Den plejehjemsansatte er fortsat varetægtsfængslet på grundlag af en mistanke om, at hun har overtrådt straffelovens paragraf 245, der tale om "groft legemsangreb".

Retten har således ikke fundet begrundet mistanke om, at kvinden er skyldig i drab.

Forsvarsadvokaten havde anmodet om, at kvinden løslades. Men det afviser dommeren og henviser til, at kvinden vil kunne fjerne spor og forstyrre den fortsatte efterforskning.

Den sigtede er beskyttet af et navneforbud, og det betyder, at det er strafbart at oplyse navn, stilling, bopæl eller lignende på en sigtet, hvis det kan røbe personens identitet.

