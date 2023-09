Kvinde taber rentesag mod Danske Bank i Højesteret

Danske Bank står fredag som sejrherre i en sag om pristalsreguleret alderdomsopsparing mod en kvinde, der har sagsøgt banken.

Højesteret har således afgjort, at Danske Bank ikke har været forpligtet til at sikre, at renten på kvindens indekskonto til enhver tid mindst skulle svare til den højeste rente, der blev tilskrevet bankens andre opsparingskonti.

Kvinden, der gennem sagen er blevet støttet af ÆldreSagen, har krævet 385.000 kroner plus procesrenter i erstatning.

Omvendt har Finans Danmark støttet banken.

Kvinden indgik i 1971 en aftale om alderdomsopsparing med nu Danske Bank.

Med hensyn til rentetilskrivningen fremgik det af aftalen, at indekskontoen skulle forrentes med "bankens højeste indlånsrente".

Men udtrykket "banken højeste indlånsrente" var ikke defineret nærmere.

Af den grund har Højesteret fastslået, at Danske Bank har været berettigede til som referencekonto for rentefastsættelsen på indekskonti at anvende Danske Indlån, der havde karakter af en almindelig konto uden særvilkår, lyder det.

Østre Landsret nåede frem til samme afgørelse som Højesteret i november sidste år.

/ritzau/