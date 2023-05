Kvinde taber sag om erstatning for skade i DR-program

DR er blevet frifundet i en civil sag, hvor en kvinde havde sagsøgt tv-koncernen og bedt om over en million kroner i erstatning, efter at hun kom til skade i et DR-program i 2012.

Det oplyser Retten i Aarhus til Ritzau.

Kvinden deltog i et børneprogram i maj 2012, hvor der var forskellige konkurrencer. Det fremgår af dombogen fra retten, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Konkret var kvinden med i en konkurrence, hvor hun skulle suge kold kaffe op fra en beholder og løbe over til en anden beholder, hvor kaffen skulle spyttes ud.

Under afviklingen af konkurrencen gled kvinden og faldt. Hun har forklaret i retten, at hun gled i noget kaffe, som var blevet spildt på linoleumsgulvet under konkurrencen.

Kvinden brækkede ifølge dombogen sit skinneben og var sygemeldt i en længere periode.

I sine påstandsdokumenter i sagen anførte kvinden, at DR ikke havde sørget for, at konkurrencen blev afviklet forsvarligt. Det mente DR omvendt, at kvinden og hendes advokat ikke havde ført bevis for.

Retten har i sin dom lagt vægt på, at DR havde afviklet konkurrencen mange gange før. Børn har deltaget, hvor der er blevet brugt saftevand i stedet for kaffe, fremgår det af dommen.

Retten lægger til grund, at der ikke har været uheld i forbindelse med de tidligere konkurrencer. Derfor mente retten ikke, at DR havde nogen grund til at betragte konkurrencen som farlig.

Retten i Aarhus afsagde dom torsdag. Her fastsatte retten også, at kvinden skal betale sagens omkostninger, som er på 70.000 kroner.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om kvinden vil anke sagen til landsretten.

