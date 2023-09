Kvinde uden for livsfare efter knivstik - politi beder om hjælp

Den 46-årige kvinde, der mandag blev udsat for et knivoverfald i Hyrdehøj nær Roskilde, er nu uden for livsfare.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Kvinden blev mandag eftermiddag fløjet til Rigshospitalet i København i kritisk tilstand, men er altså i bedring.

Politiet leder fortsat efter den unge kvinde, man formoder står bag overfaldet, og beder om hjælp til at finde hende.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Har man som beboer eller virksomhed i selve Hyrdehøj-området videoovervågning, så ring 114, så kommer vi og sikrer overvågningen, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard i en pressemeddelelse.

- Men vi har også brug for, at beboere og virksomheder i resten af Roskilde vest gemmer deres videoovervågning og gerne gennemser den i tidsrummet før og efter, at overfaldet skete. Ser man noget på videoen, der kan være gerningskvinden, så ring 114 og fortæl os om det.

Overfaldet skete omkring klokken 14.15 på stisystemerne syd for Tjørnegårdskolen i Hyrdehøj. Den 46-årige kunne efter overfaldet selv ringe efter hjælp.

Kvinden, der stod bag overfaldet, flygtede fra stedet. Hun beskrives som en yngre kvinde, 15-25 år, lys i huden og med langt sort hår. Hun bar en sort t-shirt med rød skrift samt sorte bukser.

Politiet oplyser, at man tirsdag vil være synligt til stede i området, hvor overfaldet skete.

- Og hvis man har oplysninger til politiet, eller i øvrigt ønsker at snakke med os om det, der er sket, så kan man også opsøge vores mobile politistation, siger Lars Krogsgaard.

/ritzau/